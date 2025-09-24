La Global Sumud Flotilla, en route pour Gaza, attaquée par des drones

Dans la nuit de mardi 23 à mercredi 24 septembre 2025, la Global Sumud Flotilla, composée de 51 bateaux transportant de l’aide humanitaire, a été ciblée par des attaques de drones et plusieurs explosions au large de l’île de Crète, selon les militants pro-palestiniens à bord. Aucun blessé ni dégât matériel n’a été signalé. (Ph. L’un des bateaux attaqués par des drones – Capture d’écran).

Selon Yasemin Acar, militante allemande des droits humains présente sur place, cinq bateaux ont été attaqués simultanément et «15 à 16 drones» ont été dénombrés. Une vidéo postée sur la page officielle de la flottille montre une explosion filmée depuis le bateau Spectre à 1 h 43 mercredi (22 h 43 GMT mardi).

«De quoi a peur Israël ?»

«Nous n’avons pas d’armes. Nous ne représentons une menace pour personne», a déclaré Yasemin Acar sur Instagram, soulignant que la Flottille ne transporte que de l’aide humanitaire.

L’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a alerté le président français sur X : «@EmmanuelMacron plusieurs dizaines de Français sont présents à bord de la flottille ! Ces attaques doivent cesser !»

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’Onu sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés, a confirmé que la flottille avait été attaquée sept fois en quelques minutes et a appelé à la protection internationale des passagers.

L’actrice et militante Adèle Haenel, embarquée sur l’un des bateaux, s’indigne : «De quoi a peur Israël ? C’est que de l’aide humanitaire qu’on transporte».

Un parcours semé d’embûches

Partie de Barcelone début septembre, la flottille avait déjà été la cible de deux attaques de drones à l’ancre devant Tunis. Elle revendique la participation de militants pro-palestiniens venus de 45 pays, dont l’écologiste suédoise Greta Thunberg. Les bateaux avaient ensuite quitté le port de Syros en Grèce le 14 septembre pour rejoindre Gaza malgré les avertissements israéliens.

Israël a réaffirmé lundi qu’il n’autoriserait pas la flottille à atteindre Gaza, lui proposant d’accoster à Ashkelon, port situé plus au nord. Deux flottilles similaires avaient été bloquées par Israël en juin et juillet.

La bande de Gaza est, depuis près de deux ans, soumise à un blocus strict israélien, en riposte à l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023. En août 2025, l’Onu a déclaré l’état de famine dans le territoire palestinien, aggravé par la guerre et les restrictions d’accès humanitaire. La semaine dernière, les États-Unis ont bloqué l’adoption par le Conseil de sécurité d’un texte réclamant l’accès humanitaire et un cessez-le-feu.

Une mission humanitaire sous tension

Cette attaque illustre la tension extrême entre droit international humanitaire et réalités géopolitiques. La Global Sumud Flotilla continue sa mission malgré les menaces, avec des centaines de militants à bord, dont plusieurs dizaines de ressortissants européens. La communauté internationale est appelée à agir rapidement pour assurer leur sécurité et permettre l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza.

D. G.