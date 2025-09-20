Des drones violent l’espace aérien de la Pologne | Attaque de Poutine ou provocation de l’Ukraine ? 

Si les débris de 16 drones retrouvés sur le territoire polonais sont en cours d’analyse, les experts militaires, notamment du côté de l’Otan, sont encore loin d’être unanimes sur la question. Et si ce n’était qu’un accident ou une provocation ?

Habib Glenza

Varsovie et ses alliés accusent la Russie d’être responsable de ces attaques délibérées survenues le vendredi 19 septembre 2025. L’intrusion d’une vingtaine de drones venus du ciel de l’Ukraine et de la Biélorussie a suscité une vive émotion en Pologne, qui réclame un renforcement des capacités militaires de l’Union Européenne et de l’Otan sur son territoire.

Du côté des experts militaires, l’enquête se poursuit. Or, ces derniers, notamment du côté de l’Otan, sont encore loin d’être unanimes sur la question, contrairement aux politiciens occidentaux, et leurs médias qui assurent, en chœur, que cette vague de drones a bel et bien été intentionnellement lancée sur la Pologne. En clair : il s’agit d’une attaque de la Russie.

Mercredi, le chancelier allemand Friedrich Merz a dénoncé une «action agressive» de la Russie, et le président français Emmanuel Macron a mis en garde Moscou contre une «fuite en avant».

S’agit-il d’un brouillage ?

Atterrissage forcé faute de carburant

La plupart des experts militaires affirment sans le moindre doute qu’il ne s’agit pas d’une erreur de vol. La course des 19 drones de type Gerbera est en effet en partie préprogrammée et il est difficile d’imaginer une vingtaine d’erreurs de plans de vol simultanées, surtout allant toutes dans le même sens, jusqu’en Pologne.

En revanche, il n’est pas impossible que ces drones aient été brouillés ou leur autodirecteur usurpé par des moyens de guerre électronique en passant au-dessus de l’Ukraine. Les Ukrainiens ont développé en effet des techniques très sophistiquées, 20% de leurs interceptions de drones sont réalisées par ces moyens de guerre électronique qui consistent à neutraliser les drones de l’ennemi. Quand un engin se retrouve sans son plan de vol ou que celui-ci a été usurpé, il poursuit sa route tout droit, jusqu’à épuisement de son carburant. Et c’est bien ce qu’on a retrouvé en Pologne : 16 drones Gerbera quasi intacts, la plupart en pleine nature, manifestement contraints à l’atterrissage forcé, sans doute faute de carburant.

A qui profite cette attaque ?

Stanislav Krapivnik, ancien officier de l’armée américaine et expert militaire et politique, a affirmé dans un entretien avec Pascal Lottaz sur la chaîne Etude de la vie le l2 septembre 2025, qu’il serait hasardeux de tirer des conclusions hâtives avant d’avoir des preuves concrètes qui confirment ou infirment que l’attaque en question est due à un acte délibéré de violation de l’espace polonais. Il faut attendre les résultats de l’enquête des experts, notamment ceux de l’Otan.

Toutefois, les Russes ne peuvent pas commettre une attaque de 19 drones sans atteindre le moindre objectif militaire. En effet, ces drones sont tombés intacts sur des terrains vagues et agricoles.

L’ex-président polonais Andrzej Duda a dernièrement avoué que le missile tombé en Pologne durant son mandat et qui a tué deux civils polonais, était bien un missile ukrainien et d’ajouter : «Nous savons très bien que l’Ukraine souhaite nous entraîner dans une guerre contre la Russie. L’Ukraine veut impliquer l’armée polonaise et non pas deux ou trois bataillons dans un conflit qui va à l’encontre de nos intérêts.

Pour l’ex-officier américain Stanislav Krapivnik, les seuls bénéficiaires du conflit russo-ukrainien sont les Américains et leurs vassaux ukrainiens, à leurs têtes le président marionnette Volodymyr Zelenski. Plus la guerre dure, plus ces corrompus s’enrichissent. Comme dans toute les guerres, celui qui paye la facture c’est bien le peuple ukrainien; qui a perdu 20% de ses terres agricoles, vendues aux multinationales américaines et la totalité des terres rares sont entre les mains de Trump, jusqu’au paiement intégral des 350 milliards de dollars, à titre de remboursement de l’aide américaine depuis le déclenchement du conflit le 24février 2022.

Génial ! L’Ukraine doit rembourser les frais d’une guerre qui n’est pas la sienne !