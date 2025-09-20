Report du procès de l’homme d’affaires Ridha Charfeddine

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière de la Cour d’appel de Tunis a décidé de reporter le procès de l’homme d’affaires Ridha Charfeddine.

L’affaire liée à l’acquisition illégale d’avoirs à l’étranger a été reportée hier pour le 10 octobre prochain, sachant qu’en première instance, Ridha Charfeddine a été jugé coupable et condamné à trois ans de prison ferme.

Notons que Ridha Charfeddine ancien député et dirigeant Nidaa Tounes est aussi poursuivi dans l’affaire de complot contre la sécurité de l’État, dans laquelle il a été condamné à 16 ans de prison.

