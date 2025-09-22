Projet Shluq | Concert exceptionnel d’Alfio Antico & Zied Zouari au Théâtre El Hamra

Le Théâtre El Hamra accueille le 27 septembre 2025 à partir de 19h, un concert exceptionnel d’Alfio Antico & Zied Zouari.

Cette soirée est organisée par l’Institut Culturel Italien dans le cadre du projet Shluq, « pour une rentrée riche en musique et en rencontres », commentent les organisateurs, qui promettent « un voyage sonore puissant entre deux rives de la Méditerranée »

Les billets sont en vente sur le site dédié ou au guichet du Théâtre El Hamra du lundi au vendredi de 9h à 16h.