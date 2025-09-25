Vaccination contre la rage | Une carte pour trouver l’évènement le plus proche

La Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) a mis en place une carte des évènements liés à la campagne de vaccination de masse contre la rage.

A l’occasion de la Journée mondiale contre la rage et à partir du 26 septembre, la DGSV compte intensifier la campagne nationale de vaccination gratuite à travers le pays.

Appelant à la responsabilité commune, la DGSV a invité à utiliser la carte pour localiser les services vétérinaires les plus proches et y vacciner nos amis à quatre pattes.

Accéder à la carte via le lien dédié

