Tunisie-France | L’IA au cœur des échanges en vue du Forum de novembre

Le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu, ce vendredi 26 septembre 2025, Nadia Hai, Ambassadrice et Déléguée ministérielle française pour la Méditerranée, accompagnée de sa délégation, en présence de Madame l’Ambassadrice de France en Tunisie.

Cet entretien a été consacré à l’examen de l’état d’avancement des préparatifs en vue de l’organisation du Forum Méditerranéen de l’intelligence artificielle qui se tiendra dans notre pays au mois de novembre prochain.

À cette occasion, Mme Nadia Hai a souligné que le choix porté sur la Tunisie pour abriter cet événement important reflète son positionnement en tant qu’acteur régional majeur en matière d’innovation et d’intelligence humaine, portée par une jeunesse talentueuse et des startups spécialisées dans les technologies de pointe, dont l’excellence est reconnue tant à l’échelle régionale qu’internationale.

De son côté, le Secrétaire d’État s’est félicité des avancées enregistrées dans le processus de préparation du forum précité, soulignant à cet égard que la Tunisie compte parmi les premiers pays de la Rive Sud de la Méditerranée à avoir adopté une approche intégrée et prospective visant à mettre l’intelligence artificielle au service des secteurs vitaux, au premier rang desquels figure la santé publique.

Il a, à ce titre, rappelé que cette orientation stratégique s’inscrit dans une conviction profonde selon laquelle les nouvelles technologies doivent être mises au service de l’humain et constituer un levier essentiel pour l’amélioration de la qualité de vie dans l’ensemble des domaines.

Par ailleurs, le Secrétaire d’État a souligné l’attachement de la Tunisie à l’établissement d’une nouvelle dynamique de coopération Méditerranéenne fondée sur une vision stratégique rénovée prenant en compte les défis actuels, au premier rang desquels figurent la sécurité et la stabilité régionales.

À cet égard, il a évoqué les crimes de génocide perpétrés quotidiennement à l’encontre du peuple palestinien à Gaza, appelant l’ensemble des États de l’espace méditerranéen à assumer pleinement leurs responsabilités pour mettre un terme à cette tragédie et défendre les droits légitimes et imprescriptibles du peuple palestinien.

Le Secrétaire d’État a également réaffirmé la position constante de la Tunisie ainsi que sa démarche globale en matière de gestion des dynamiques migratoires en Méditerranée, qu’elles soient aussi bien régulières qu’irrégulières.

Il a, à ce titre, souligné la nécessité d’inscrire ces questions au cœur des priorités de la coopération méditerranéenne en veillant à en appréhender toutes les dimensions économiques, sociales et humaines dans une perspective de bénéfice mutuel entre les peuples de la région.