Gabès | 50 élèves intoxiqués par des émissions de gaz des usines du GCT

Khayreddine Debaya, porte-parole de la campagne Stop pollution à Gabès et président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH Gabès), qui intervenait ce dimanche 28 septembre 2025 dans l’émission ‘‘Weekend al-kif’’ sur Diwan FM, a dénoncé la détérioration de la situation environnementale à Gabès, en raison des émissions toxiques émanant des unités industrielles du Groupe Chimique Tunisien (GCT) dans cette ville du littoral sud-est de la Tunisie.

Ces émissions toxiques ont causé l’asphyxie d’au moins une cinquantaine d’élèves de l’école préparatoire El-Knayna à Chatt Essalam, a-t-il ajouté. Dix des élèves atteints sont encore sous surveillance médicale à l’hôpital et certains d’entre eux ont des difficultés à faire bouger leurs membres en raison des gaz qu’ils ont aspirés, a-t-il expliqué.

Cet épisode est le quatrième du même type à survenir dans la région en moins d’un mois en raison de la pollution atmosphérique par les émissions de gaz toxiques émanant des unités industrielles du GCT. Il y a eu d’autres cas d’asphyxie les 9, 10 et 16 septembre courant, dans la délégation de Ghannouch, a rappelé Debaya.

Il faut trouver des solutions urgentes à la crise environnementale qui sévit dans la région depuis de nombreuses années, a-t-il insisté, en rappelant les revendications déjà exprimées à plusieurs reprises par les habitants et relayées par la société civile depuis 2017. Parmi ces revendications, le démantèlement des usines du GCT qui ont atteint leur âge limite depuis belle lurette.

En raison de la pollution atmosphérique, les habitants de Gabès souffrent de diverses formes de cancer, sans parler de la destruction des ressources halieutiques du golfe de Gabès, dont se plaignent les pêcheurs.

Debaya a par ailleurs appelé le président de la république à intervenir personnellement pour mettre fin à la crise environnementale qui perdure à Gabès.

