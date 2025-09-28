Saisie de 400 kg de cannabis dans un port de Sousse

Des agents de la brigade centrale antistupéfiants de la Garde nationale de Laouina ont saisi une grande quantité de cannabis ou zatla avoisinant 400 kg dans l’un des ports de la ville de Sousse. La marchandise était sur le point d’être distribuée dans la région.

Selon Mosaïque FM, cette opération a été rendue possible grâce à des renseignements assez précis obtenus à temps. La saisie a eu lieu avec l’accord du ministère public près du tribunal ,de première instance de Sousse 1.

Un groupe de suspects sont en train d’être interrogés à ce sujet par la brigade en charge de l’enquête.

I. B.