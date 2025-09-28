Un dealer arrêté près d’un établissement scolaire à Menzel Bourguiba

Des agents de la police de secours du gouvernorat de Bizerte ont arrêté, samedi 27 septembre 2025, un présumé dealer âgé de 28 ans aux alentours d’un établissement éducatif à Menzel Bourguiba.

Le suspect était en possession de 13 plaquettes de cannabis ou zatla emballées dans du papier aluminium qu’il s’apprêtait à vendre aux élèves, rapporte le correspondant de Diwan FM citant une source sécuritaire.

Après accord du ministère public auprès du tribunal de première instance de Bizerte, les agents ont arrêté le suspect et l’ont mis en dépôt pour consommation et trafic de produits stupéfiants.

I. B.