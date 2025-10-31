Décès à Bizerte du grand linguiste Louis-Jean Calvet

Louis-Jean Calvet est parti le 29 octobre 2025, dans le pays qui l’a vu naître le 5 juin 1942, la Tunisie, et où il souhaitait être enterré.

Pionnier de la sociolinguistique française, son travail a marqué et influencé la réflexion de nombre de chercheuses et de chercheurs à travers le monde. Après avoir enseigné à l’université René Descartes-Sorbonne, créé le Laboratoire de sociolinguistique et la revue Plurilinguismes dans cette même université, il a poursuivi ses activités à l’université d’Aix-en-Provence jusqu’à sa retraite. Une retraite qui n’a pas mis de terme à ses activités, bien au contraire.

Défricheur, érudit, chercheur infatigable, ayant continuellement un ouvrage en cours, une conférence à donner, un avion à prendre, il nous laisse un héritage intellectuel considérable dans de nombreux domaines. Spécialiste de la chanson française, il connaissait ce monde de l’intérieur, y comptait des amis proches et a produit plusieurs biographies d’auteurs. Les nombreux hommages qui lui ont été rendus (colloques, ouvrages, BD) et son autobiographie témoignent de son œuvre.

Comme bien d’autres, j’ai eu la chance de me former à ses côtés, sous son regard exigeant, mais avec une grande liberté. Avec lui, la sociolinguistique était riche, ouverte, multiple, jamais surplombante, tout comme sa façon d’être sur les terrains qu’il explorait et où il aimait embarquer des étudiant.es et des collègues, à Paris, Canton, Dakar, Ziguinchor, Niamey, La Nouvelle-Orléans, Bamako, Libreville, en Amazonie brésilienne ou ailleurs. Travailler sans relâche, toujours plus, encore mieux, avec passion, avec le plaisir de la découverte et tant de moments conviviaux…

Il a su créer une famille de cœur, une famille sans frontières, formée de ses ancien.nes étudiant.es, de chercheur.es, d’erivain.es, de musicien.nes… J’ai eu le privilège de partager son amitié et de découvrir de multiples facettes de cet homme complexe et exceptionnel.

Le départ de Louis-Jean laisse un grand vide dans le monde de la recherche et chez ses proches. Comme me l’ont dit celles et ceux avec qui j’ai échangé ce matin, pour beaucoup d’entre nous c’est une partie de notre histoire qui s’en va, une page qui se tourne. En 2022, il intitulait son autobiographie «Tant mieux si la route est longue», j’aime à penser qu’elle se prolongera par les pistes que nous emprunterons encore ou croiserons quelquefois. *

Michelle Auzanneau

* Fin octobre 2024, Louis-Jean Calvet avait réuni autour de lui et de son œuvre une grande communauté de sociolinguistes, toutes et tous venu.es des 4 continents, fêter les cinquante ans de son ouvrage « Linguistique et colonialisme ».