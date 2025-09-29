Saisie de 572,5 kg de cannabis au port de Radès

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé ce lundi 29 septembre 2025 avoir déjoué une tentative de trafic de plus d’une demi-tonne de cannabis au port de Radès (banlieue nord de Tunis).

Cette opération a été menée par les agents du Bureau frontalier des opérations commerciales au port de Radès et a permis la saisie de 572,5 kilogrammes de résine de cannabis, dissimulés à bord d’une remorque routière destinée à l’un des entrepôts.

Lors du passage de la remorque au scanner à rayons X, les agents de la douane chargés de la surveillance ont effectué une première alerte, puis en coordination avec la brigade spécialisée des douanes, dont la brigade canine, la présence de substances illicites a été confirmée par les chiens renifleurs.

La remorque a alors été soumise à une fouille minutieuse qui a permis la découverte d’une cachette aménagée sous la remorque, dissimulant un 5380 plaquettes de cannabis, pesant au total (572,5 kg).

Un procès-verbal a été établi à cet effet et après consultation du ministère public le dossier a été renvoyé aux services de sécurité spécialisés.

