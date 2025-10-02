Musique | Jasser Haj Youssef et sa viole d’amour

Jasser Haj Youssef vient de signer la musique d’‘‘Ihsane’’, la nouvelle création mondiale du chorégraphe suisse d’origine marocaine Sidi Larbi Cherkaoui présentée en ouverture de la saison 24/25 du Ballet du Grand Théâtre de Genève. Dans un entretien à la Revue musicale, le violoniste, compositeur, et musicologue tunisien, virtuose de la viole d’amour, fait part de son goût de l’expérimentation et de l’inattendu.

Né le 18 juin 1980 à Sousse d’un père ethnomusicologue, Hassine Haj Youssef, qui lui apprend les maqâms arabes, et d’une mère styliste, Jasser Haj Youssef est l’unique musicien à jouer de la musique orientale et du jazz à la viole d’amour.

Evoquant sa collaboration pour la première fois avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et le Grand Théâtre de Genève, Jasser Haj Youssef a déclaré : «Le point de départ est avant tout une connaissance mutuelle et une grande appréciation du travail de l’autre. A tel point que lors de notre première rencontre il y a un peu plus d’un an, nous savions déjà que nous allions travailler ensemble sur ce projet, et nous avons donc parlé directement de cette création.»

Son dernier album ‘‘Réminiscence’’ est une production réalisée suite à une longue résidence au Château de Chambord, où il a été enregistré en 2023. L’album est axé autour de la viole d’amour, un choix qui s’est fait naturellement. «Grâce aux cordes fabriquées spécialement pour moi, ma viole d’amour me permet d’obtenir des accords, des sons et des timbres différents et que j’aime particulièrement. Je peux naviguer entre les styles orientaux, jazz et classique, et jouer dans toutes les tonalités !», explique le musicien dans le même entretien.

I. B.

Ecouter « Réminescence ».