Célébration de l’anniversaire du Mahatma Gandhi à Manouba

L’ambassade de l’Inde à Tunis a célébré l’anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, le jeudi 2 octobre 2025 à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba. La fête Gandhi Jayanti, célébrée chaque année le 2 octobre, commémore la vie et les idéaux de l’apôtre de la paix et de la non-violence, et père de la nation indienne. Un buste du Mahatma Gandhi a été inauguré à cette faculté en octobre 2025.

Les vice-doyens de la Faculté des Lettres, Thouraya Ben Amor et Ali Hanafi ont rejoint la cérémonie d’hommage floral de l’ambassadeur d’Inde en Tunisie, le Dr Devyani Uttam Khobragade, devant le buste du Mahatma Gandhi installé à la Faculté. Les professeurs, les étudiants et les autres participants ont ensuite rendu hommage à leur tour.

L’ambassadrice a également offert une version arabe de la biographie du Mahatma Gandhi aux étudiants de l’université qu’elle a encouragés à postuler aux bourses de l’ICCR et les a invités à poursuivre des stages à l’ambassade.

L’ambassadeur a annoncé le don de livres à la Faculté des Lettres et à sa bibliothèque, ainsi que la création d’une Chaire de l’Inde au sein de l’établissement.L’événement a réaffirmé la pertinence universelle du message de vérité (satya), de non-violence (ahimsa) et de coexistence pacifique de Gandhi – des valeurs qui restent un guide pour l’humanité et renforcent les liens d’amitié entre l’Inde et la Tunisie.