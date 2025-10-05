Line Producers India étend ses activités à la Tunisie et au Maroc  

Line Producers India, agence de production et de logistique cinématographique de premier plan, annonce l’élargissement de son réseau international couvrant l’Inde, la Jordanie, la Tunisie, le Maroc, Dubaï, l’Indonésie et le Vietnam.

Pour Line Producers India, qui met en relation les cinéastes avec des services de production de premier ordre dans les pays où elle est implantée, cette expansion stratégique renforce sa position de partenaire de production transfrontalier, offrant aux cinéastes un accès simplifié à des lieux de tournage diversifiés et prestigieux en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Dans un monde où le cinéma transcende les frontières, les cinéastes recherchent de plus en plus des lieux authentiques et un soutien efficace sur le terrain. Line Producers India est devenue un pont de confiance entre les maisons de production internationales et les écosystèmes locaux, garantissant le bon déroulement de chaque étape du tournage, des autorisations à la logistique des équipes.

Avec des bureaux établis à Mumbai et Delhi, et des collaborations actives au Rajasthan, en Jordanie, en Tunisie et au Maroc, l’entreprise offre une solution unique aux producteurs qui gèrent des tournages complexes dans plusieurs pays.

«Notre objectif est de rendre la production cinématographique mondiale véritablement fluide», a déclaré un porte-parole de Line Producers India. Et d’ajouter : «En nous implantant en Jordanie, en Tunisie et au Maroc, nous souhaitons permettre aux réalisateurs de filmer partout en toute conformité, avec une expertise locale et une rentabilité optimale.»

La Tunisie, comme lieu de tournage de films internationaux, offre, aux yeux des responsables de Line Producers India «une panoplie de vestiges archéologiques et historiques, de côtes méditerranéennes et de politiques favorables au cinéma qui en font un pays idéal pour la réalisation de films culturels, historiques et d’aventure.»

Le Maroc, où l’entreprise indienne gère les autorisations du Centre cinématographique marocain (CCM), la location de matériel et la coordination des équipes multilingues, offre, pour sa part, avec ses paysages désertiques et ses médinas d’antan, un choix de prédilection pour Bollywood et Hollywood, noteLine Producers India dans son communiqué publié le 4 octobre 2025.

La Jordanie continue d’attirer des productions d’envergure, notamment dans les paysages du Wadi Rum et de Pétra. L’entreprise indienne y travaille en étroite collaboration avec la Commission royale du film de Jordanie pour faciliter l’obtention des permis et coordonner les efforts avec Jordan Pioneers, un partenaire local de production de premier plan.

I. B.