Carthage Symphony Orchestra | Les Voies de la Paix au Théâtre municipal de Tunis

Le Carthage Symphony Orchestra ouvre sa saison au Théâtre municipal de Tunis, mercredi 8 Octobre 2025 à 20h avec un concert sous la direction du chef Hafedh Makni, et le chœur préparé par Mourad Gaaloul.

Ce premier rendez-vous musical se veut une célébration de l’universalité de la musique et de sa force à rassembler les peuples.

Un hommage est rendu au grand compositeur tunisien Salah El Mahdi, à l’occasion du centenaire de sa naissance, en reconnaissance de son rôle dans la transmission et l’enracinement de notre patrimoine musical.

Le concert se clôturera par un bouquet de chants palestiniens, offerts comme un hymne à la dignité, à l’espérance et à la fraternité.

Car au-delà des frontières, la musique demeure un langage universel, une voie — et des voix — qui portent haut le message de paix.

Les billets sont disponible aux guichets du théâtre ou directement sur le site teskerti.