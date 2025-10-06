SOCIETETunisie

Soumoud | Quinze Tunisiens seront rapatriés via la Jordanie ce mardi

Le comité juridique de soutien à la flottille Al-Soumoud annonce le rapatriement, prévu demain, de 15 Tunisiens parmi ceux qui sont encore détenus en Israël.

Arrêtés après l’interception des navires de la flottilles, par l’armée israélienne en eaux internationales, 167 militants sont dans l’attente d’un retour dans leur pays d’origine, notamment l’Algérie, le Maroc, le Koweït, la Libye, la Jordanie, le Pakistan, Bahreïn, la Turquie …

Le rapatriement des 15 Tunisiens est prévue ce mardi 7 octobre via la Jordanie, annonce la même source sachant que le premier groupe composé de dix citoyens tunisiens est arrivé hier à Tunis via la Turquie.

Y. N.

Retour à Tunis des 10 tunisiens de la Flottille Soumoud   

