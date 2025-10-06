Sousse | Des manifestants coupent la route à Sidi Bou Ali

Des dizaines de citoyens et d’élèves ont manifesté ce matin, lundi 6 octobre 2025, devant la station de bus de la délégation de Sidi Bou Ali, dans le gouvernorat de Sousse, pour protester contre le manque de transports publics, notamment de bus de la Société de transport du Sahel, dont le réseau des lignes couvre les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia.

Les manifestants se sont plaints de la mauvaise qualité des services, de la perturbation de leurs activités et du retard que mettent les élèves à arriver aux établissements éducatifs, en raison des longues distances qu’ils sont obligés de parcourir à pied, selon des manifestants cités par le correspondant de Diwan FM.

Les manifestants ont mis le feu à des pneus qu’ils ont placés sur la route principale et érigé une barrière en morceaux de bois sur la voie ferrée au niveau de l’intersection.

Après l’intervention de plusieurs responsables locaux pour calmer la situation, la route a été rouverte après que la STS a été informée des revendications des citoyens et de la dégradation des services à la rentrée scolaire due à la dégradation du parc de bus.

I. B.