Le poème du dimanche | ‘‘Monter la poésie’’ de Heni Ferhani

Né en 1959 à Kairouan, Heni Ferhani est poète, essayiste, traducteur, enseignant et producteur d’émissions culturelles.
Membre de l’Union des Ecrivains Tunisiens, dont il préside la Section de Monastir, ce poète bilingue a publié en français, ‘‘Les rêves de Gaia’’ et ‘‘Les cris de Gaia’’, eten arabe, où il mêle métrique classique et vers libre : ‘‘Les Ombres du désir’’; ‘‘Articulations de la neige et de la flamme’’.
Tahar Bekri
Monter la poésie
C’est comme si le vent te pousse
Et dans ta chaussure un caillou
Tu ne devances ni le vent
Ni tu te débarrasses du caillou
Et tu te reposes
Monter la poésie
C’est comme si tu es suspendu
Entre le ciel et la terre
Tu n’atteins ni le ciel
Ni tu tombes
Et tu te reposes
Monter la poésie
C’est comme si tu luttes contre les vagues
Tu n’atteins ni le rivage
Ni tu te relâches
Pour mourir
Et tu te reposes
La poésie est endurance dans l’endurance
… Une endurance
Un marin qui ne sait
Comment rejoindre
Le port…
(Traduit de l’arabe par Tahar Bekri)
Mafaçel ath-thalj wa lahib (Articulations de la neige et de la flamme)
