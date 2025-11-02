Le poème du dimanche | ‘‘Monter la poésie’’ de Heni Ferhani

Né en 1959 à Kairouan, Heni Ferhani est poète, essayiste, traducteur, enseignant et producteur d’émissions culturelles.

Membre de l’Union des Ecrivains Tunisiens, dont il préside la Section de Monastir, ce poète bilingue a publié en français, ‘‘Les rêves de Gaia’’ et ‘‘Les cris de Gaia’’, eten arabe, où il mêle métrique classique et vers libre : ‘‘Les Ombres du désir’’; ‘‘Articulations de la neige et de la flamme’’.

Tahar Bekri

Monter la poésie

C’est comme si le vent te pousse

Et dans ta chaussure un caillou

Tu ne devances ni le vent

Ni tu te débarrasses du caillou

Et tu te reposes

Monter la poésie

C’est comme si tu es suspendu

Entre le ciel et la terre

Tu n’atteins ni le ciel

Ni tu tombes

Et tu te reposes

Monter la poésie

C’est comme si tu luttes contre les vagues

Tu n’atteins ni le rivage

Ni tu te relâches

Pour mourir

Et tu te reposes

La poésie est endurance dans l’endurance

… Une endurance

Un marin qui ne sait

Comment rejoindre

Le port…

(Traduit de l’arabe par Tahar Bekri)

Mafaçel ath-thalj wa lahib (Articulations de la neige et de la flamme)