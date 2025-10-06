Trafic de drogue | Une étrangère condamnée à 20 ans de prison à Tunis

Le tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce lundi 6 octobre 2025, une ressortissante étrangère à 20 ans de prison pour trafic de drogue.

En provenance d’un pays européen, elle avait été arrêtée au port de La Goulette par les services de la douane tunisienne, alors qu’elle tentait d’introduire de la drogue, rappelle une source judiciaire, citée par Diwan FM.

La même source a ajouté que la trafiquante a également été condamnée à une amende de 20.000 dinars tunisiens.

Y. N.