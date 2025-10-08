Le blues des ingénieurs tunisiens

Selon Mohsen Gharsi, ingénieur des mines de son état, président de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), ses collègues vivent aujourd’hui une situation difficile aux plans matériel et social ce qui a obligé un grand nombre d’entre eux d’émigrer pour chercher un emploi décent à l’étranger.

Selon les chiffres avancés par M. Gharsi, quelque 45 000 ingénieurs, sur un total de 110 000 enregistrés auprès de l’OIT, ont quitté le pays en quête d’une situation leur permettant d’améliorer leur situation matérielle et préserver leur position sociale, ce qui constitue, selon ses termes, «une perte de compétences qui représentent des piliers de l’économie nationale».

Célébrant, hier, mardi 7 octobre 2025, à Zaghouan, la Journée de l’ingénieur, aux côtés du gouverneur de la région, Karim Beranji, sous le thème : «L’ingénieur, pilier du développement durable et de l’économie circulaire», M. Gharsi a rappelé que l’accord signé entre l’OIT et le gouvernement en février 2021 relatif à la prime spéciale de l’ingénieur dans le secteur public n’a pas été mis en œuvre.

A cette occasion, un projet a été présenté relatif à une zone verte dans la zone industrielle de Jebel El Ouest en partenariat avec l’OIT et le Groupe de maintenance et de gestion dans la zone industrielle.

Un hommage a été rendu par la même occasion à un groupe d’ingénieurs des deux sexes travaillant dans les secteurs public et privé.

Sur un autre plan, l’OIT a publié hier un communiqué où il a dénoncé certains établissements d’enseignement supérieur privé qui trompent les étudiants en leur faisant croire que les diplômes qu’ils accordent leur permettent d’exercer le métier d’ingénieur ou qu’ils leur donnent cette qualité.

Le métier d’ingénieur est organisé en Tunisie par le décret n°12 de 1982 ratifié par la loi n° 58 de 1982, complétée par la loi n°41 de 1997 qui stipulent que le titre d’ingénieur n’est pas automatiquement attribué à toute personne diplômée d’un établissement d’enseignement supérieur. Pour pouvoir utiliser légalement la qualité d’ingénieur, on doit être préalablement inscrit sur la liste de l’Ordre des ingénieurs tunisiens. Et toute personne qui contrevient à ce règlement peut être poursuivie en justice, et d’abord par l’OIT.

Le doyen a appelé les établissements d’enseignement supérieur à se garder d’utiliser les notions d’ingénieur et d’ingénierie à tort et à travers dans leurs publicités et faire preuve de transparence sur la nature des diplômes qu’ils délivrent et des droits que ces diplômes accordent à leurs détenteurs.

Il a aussi appelé les autorités publiques concernées à veiller au respect des règlements et à sanctionner les dépassements et les abus dans ce domaine.

Les étudiants et leurs parents doivent être vigilants eux aussi pour s’assurer que les diplômes promis permettent à leurs détenteurs d’être inscrits sur la liste de l’Ordre des ingénieurs.

I. B.