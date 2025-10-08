« L’effacement » de Karim Moussaoui à l’IFT (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film « L’effacement » de Karim Moussaoui, ce vendredi 10 octobre 2025.

La projection démarrera à 19h à l’auditorium de l’IFT et les billets sont en vente à l’accueil de l’Institut et en ligne sur son site web

Bande-annonce

— Résumé —-

Réda vit chez ses parents dans un quartier bourgeois d’Alger, et occupe un poste dans la plus grande entreprise d’hydrocarbures du pays que dirige son père, Youcef, un homme charismatique et autoritaire.

Mais sous ce vernis de réussite apparent, Réda dissimule un mal-être profond : il vit dans l’ombre de son père et ne sait pas lui dire non. Son frère Fayçal mène au contraire une rébellion ouverte contre Youcef, et finit par quitter définitivement le domicile familial, laissant Réda face à sa solitude et sa frustration.

Un jour le père meurt et un événement inattendu se produit : le reflet de Réda disparaît du miroir…