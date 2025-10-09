Webinaire | Enjeux de la diffusion du cinéma documentaire

Dans le cadre du mois du cinéma documentaire, l’Association Echos cinématographiques organise, le samedi 11 octobre 2025, à 10h, une table ronde à distance pour réfléchir sur le film documentaire, sa place dans le circuit commercial et non commercial et les stratégies à mettre en place pour promouvoir sa diffusion.

Le webinaire, portant sur «La diffusion du cinéma documentaire, enjeux et horizons», sera marqué par la participation, autour de Tahar Chikhaoui, critique de cinéma, formateur et programmateur, Leila Tsekaiev, chargée de mission à la Cinémathèque du documentaire, Dieudo Hamadi, réalisateur et producteur congolais et Mohamed Frini, distributeur.

Chacun des intervenants va présenter son expérience professionnelle afin d’amorcer un processus de réflexion et d’action qui, sur la durée, permettra de consolider le documentaire dans l’espace de diffusion du cinéma.

Inscription gratuite.