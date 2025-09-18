Le Mois du cinéma documentaire en Tunisie

Le Mois du cinéma documentaire, organisé par l’association Échos Cinématographiques en partenariat avec Hakka Distribution, se tiendra en Tunisie du 18 septembre au 12 octobre 2025, dans une quinzaine de salles à travers le pays, avec au programme des projections de films documentaires et des rencontres entre les cinéastes et le public des cinéphiles.

Le Mois du cinéma documentaire est une ouverture à la découverte de visions artistiques singulières et diverses portées par des cinéastes indépendants.es.

Ce programme destiné au grand public, aux professionnels et aux étudiants vise à ouvrir des voies à la diffusion du cinéma alternatif dans le circuit de distribution des films en Tunisie.

Une sélection de films accompagnés de débats ouverts au public en présence des réalisateurs fera une tournée dans plusieurs villes.

Un programme de master-classes ouvertes au public offrira une immersion dans la fabrication des films.

Les professionnels, étudiants et passionnés seront invités à une table-ronde autour de la circulation des films documentaires en Tunisie.