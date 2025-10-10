SOCIETETunisie

Tunisie | Mandat de dépôt contre Lassaad Yaakoubi

10 octobre 202510 octobre 2025
L’ancien secrétaire général du syndicat de l’enseignement secondaire, Lassaad Yaakoubi, a été visé par un mandat de dépôt ce vendredi 10 octobre 2025.

Cette décision prise par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Ben Arous a également concerné un autre suspect pour des soupçons de monopole et de spéculation sur les marchés.

Rappelons que l’enquête a été ouverte après la saisie d’une quantité de pommes de terre stockée illégalement dans un entrepôt, en lien avec Lassaad Yaakoubi , selon les premières informations issue des investigations menées par la brigade centrale de la Garde nationale de Laouina.

Y. N.

