Chasse interdite ce 15 octobre à Bizerte et à l’Ariana

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé la suspension exceptionnelle de toute activité de chasse dans les gouvernorats de l’Ariana et de Bizerte.

Cette décision concerne la chasse terrestre, et ce, pour toute la journée de demain, mercredi 15 octobre 2025, journée de commémoration de la fête de l’Évacuation.

Notons que la fête de l’Évacuation est célébrée le 15 octobre de chaque année et marque la date du départ des dernières troupes françaises de la base militaire de Bizerte en 1963.

Y. N.