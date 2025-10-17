DGSV | Concours « L’art contre la résistance aux antimicrobiens »

La Direction générale des services vétérinaires lance un concours pour mobiliser la jeunesse étudiante contre un fléau mondial : la résistance aux antimicrobiens (RAM), plus couramment appelée antibiorésistance.

Sous le slogan « L’art contre la résistance aux antimicrobiens », ce concours artistique AMR-MPTF Tunisie cible spécifiquement les étudiants en médecine vétérinaire et invite les futurs professionnels de la santé animale à mettre leur créativité au service de la sensibilisation en encourageant l’usage raisonné des antibiotiques et renforcer la lutte contre l’antibiorésistance dans le cadre de l’approche One Health (Une Seule Santé), reconnaissant l’interconnexion entre la santé humaine, la santé animale et l’environnement.

Les candidatures seront ouvertes dès demain samedi 18 octobre 2025 et les œuvres pourront être soumises jusqu’au 10 novembre 2025, précise la DGSV en ajoutant que le lauréat verra son œuvre récompensée, mais surtout intégrée dans les campagnes officielles de sensibilisation sur l’antibiorésistance.

Les créations sont à envoyer à l’adresse dédiée : \text{concours.amr@dgsv.agrinet.tn} , sachant que ce projet est soutenu par l’initiative AMR-MPTF (Multi-Partner Trust Fund sur la résistance aux antimicrobiens) et s’inscrit dans les efforts coordonnés des organisations internationales clés, telles que la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), l’OMS (Organisation mondiale de la santé), la WOAH (Organisation mondiale de la santé animale) et l’UNEP (Programme des Nations unies pour l’environnement).