Crise environnementale à Gabès | Grève régionale le 21 octobre

L’Union régionale du travail de Gabès a annoncé une grève générale régionale le 21 octobre 2025 dans la région, et ce, à cause de la crise environnementale qui se poursuit.

Les services publics et privés, y compris les écoles, seront à l’arrêt, lundi prochain, afin de faire pression sur les autorités pour une prise de mesures concrètes et radicale pour préserver la santé des Gabésien et l’environnement dans la région.

Notons que les habitants de Gabès et leur soutiens dans les autres régions exigent le démantèlement des unités industrielles du complexe chimique entre autres solutions pour mettre fin à cette détérioration qui durent depuis de longues années.

Y. N.