IACE | Forte hausse du besoin net en devises de la Tunisie  

Le besoin total net en devises pour couvrir le déficit courant et rembourser la dette extérieure de la Tunisie est estimé à 3 136 millions de dinars (MD) en 2025, contre seulement 98 MD en 2024, souligne l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) dans sa note d’analyse intitulée «Stabilité macro-financière en Tunisie : réalisations du programme national versus le programme FMI», publiée jeudi 16 octobre 2025. Où les auteurs comparent les résultats du programme de performance de la Tunisie, sans recours à l’endettement auprès du FMI, avec ceux attendus dans le cadre du programme du Fonds.

Cette forte hausse s’explique par un déficit courant élevé, résultant à la fois de la stagnation des exportations (-0,3% sur les huit premiers mois de 2025) et de l’augmentation des importations (+4,8%), ainsi que par des pertes spécifiques, comme la baisse du prix de l’huile d’olive (1,1 milliard de dinars) et la diminution de la production d’hydrocarbures (près de 1 milliard de dinars).

«Le gain lié à la baisse du prix du pétrole n’a été que de 357 MD sur huit mois, soit 5%, alors que le prix avait chuté de 15% par rapport à l’année précédente», souligne le rapport.

Toutefois, la Tunisie bénéficie d’apports en devises grâce aux aides en capital et aux Investissements directs étrangers (IDE) nets, rappelle l’IACE.

Le service de la dette extérieure pour 2025, estimé à 10 500 MD en principal, sera couvert, bien que cela entraîne une baisse des réserves de change.

Néanmoins, le stock de réserves devrait rester suffisant pour couvrir 91 jours d’importations, une limite jugée acceptable par les institutions financières.

Le rapport précise également que la dette extérieure continue de diminuer tout en respectant les échéances, ce qui est essentiel pour rassurer les investisseurs et les bailleurs de fonds étrangers.

Pour les auteurs du rapport, ces performances expliquent les récentes améliorations de la notation de la Tunisie par les agences internationales.

