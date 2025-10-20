Le festival Jazzmean revient pour sa 2e édition au Club Tahar Haddad

Le Club culturel Tahar Haddad de Tunis s’apprête à donner le coup d’envoi de la saison culturelle 2025/2026 avec la deuxième édition de son festival Jazzmean,

Sous le patronage de la Délégation régionale des affaires culturelles de Tunis, le club organise la deuxième édition de Jazzmean, qui se tiendra du 24 au 27 octobre 2025.

Vendredi 24 octobre 2025 :

11h00 : Masterclass avec Omar Elouer

19h00 : Concert 𝑴𝒖𝒔𝒌 𝑻𝒓𝒊𝒐 d’Omar Elouer

Samedi 25 octobre 2025 :

11h00 : Masterclass avec Wassim Ben Rahouma

19h00 : Concert du groupe Wassim Ben Rahouma

Dimanche 26 octobre 2025 :

19h00 : Concert 𝑩𝒐𝒑 𝑬𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 de Ahmed Ajabi Sextet

Lundi 27 octobre 2025 :

19h00: Concert 𝑻𝒂𝒒𝒂𝒔𝒊𝒎 𝑹𝒆𝒗𝒊𝒗𝒂𝒍 𝑺𝒆𝒙𝒕𝒆𝒕 de Fawzi Chekili

Les billets sont à 10d disponible le jour du spectacle au club.