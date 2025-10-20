Lutte contre la spéculation | Plusieurs réseaux démantelés

Le ministère de l’Intérieur a annoncé le démantèlement de plusieurs réseaux de spéculation au cours de différentes opérations menées à travers le pays.

Dans un communiqué publié hier soir, dimanche 19 octobre 2025, le ministère précise que les unités sécuritaires ont mené simultanément une série de descentes dans des entrepôts et des abattoirs opérant en dehors des cadres légaux situés dans plusieurs gouvernorats du pays.

Celles-ci ont abouti à la saisie de grandes quantités de produits alimentaires, stockés illicitement à des fins de spéculation, indique encore le département de l’Intérieur, en affirmant que des procès-verbaux ont été établis et que les contrevenants ont été interpellés et déférés devant la justice.

Quant aux produits saisis, ils ont été injectés dans les circuits de distribution officiels, indique encore le ministère.

Y. N.