Terrorisme | Verdicts dans l’affaire El-Mnihla

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire El-Mnihla.

Ces verdicts allant d’un an à 45 ans de prison, assorties de mesures de surveillance administrative ont été rendu dans la nuit du jeudi 23 octobre 2025, indique une source judiciaire citée par l’agence Tap ce vendredi.

On notera que les jugements ont concerné 56 terroristes, outre les 14 autres en fuite et précédemment condamnés à la peine capitale, indique encore la même source.

Rappel des faits : 11 mai 2016, les Unités spéciales de la Garde nationale mènent ne opération antiterroriste dans une maison située à El Mnihla, dans le gouvernorat de l’Ariana, où des terroristes de différentes régions s’étaient réfugiés pour préparer des attaques en Tunisie avant de partir dans les zones d conflits.

L’opération a permis d’éliminer deux dangereux terroristes et l’arrestation de plusieurs autres, dont plusieurs faisant l’objet de mandats de recherche.

Y. N.