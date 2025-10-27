Journée du miel du Belvédère | Le goût de nature et de savoir

L’Association des Amis du Belvédère (AAB) organise, samedi 1er novembre 2025, une journée exceptionnelle dédiée au trésors du miel du parc et ceux qui le font vivre.

Dès 9h30, le siège de l’AAB ouvrira ses portes pour une journée d’information et de découverte autour du miel du Belvédère : Parce que consommer local, c’est aussi protéger la nature.

Cet évènement qui met en lumière le travail essentiel des abeilles et des apiculteurs au cœur même du parc du Belvédère, permettra aux amoureux de la nature d’apprendre, de goûter et d’échanger autour du miel et de ses bienfaits.

Un programme riche en saveurs et en connaissances :

9h45 → Accueil des participants et ouverture de la journée

10h00 → Présentation : Le miel du Belvédère : historique, production et spécificités

10h15 → Conférence :

« Les produits de la ruche, entre science et santé »n par Dr Zeineb Ben Ameur, spécialiste en nutrition

11h00→ Ateliers de vulgarisation sur les abeilles et la vie dans la ruche

11h30 → Visite du rucher et échanges avec M. Aymen Ben Romdhane, expert en apiculture

12h15 → Dégustation du miel des cinq continents et vente du miel du Belvédère

L’événement est ouvert à toutes et à tous au siège de l’Association et des frais de participation sont à prévoir (5 dt par personne pour les adhérents -enfant ou adulte- et 25 dt par personne pour les non-adhérents).