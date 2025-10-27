Tunis | Arrestation d’un dangereux braqueur

Un dangereux braqueur, surtout redouté par les femmes, qui faisait l’objet d’une vingtaine d’avis de recherche émis par des structures sécuritaires et judiciaires, a été arrêté, dimanche 26 octobre 2025, par les agents de la brigade de la police judiciaire de Jebel Jelloud, au sud de Tunis. Les policiers l’ont débusqué, encerclé et arrêté après une longue traque.

Le prévenu attaquait les femmes dans la rue, surtout le soir, et les braquait sous la menace d’une arme blanche, n’hésitant pas à violenter durement celles qui lui résistaient. Il leur prenait ainsi leurs sacs, smartphones, argent et bijoux. Il a fait beaucoup de victimes au cours des derniers mois.

Après consultation du ministère public auprès du tribunal de première instance de Tunis 2, l’homme a été mis en détention et sera déféré devant la justice, a rapporté Diwan FM.

L. B.