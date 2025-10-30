Spéculation en Tunisie | Réduction des peines en appel

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a prononcé son verdict dans l’affaire des spéculateurs et intermédiaires arrêtés en septembre dernier.

La Cour d’appel a réduit les peines des prévenus à 6 et 8 mois de prison ferme tout en maintenant les amendes financières, sachant que ces deniers avaient été condamnés en première instance à des peines allant de deux à sept ans de prison.

Rappelons qu’une vaste campagne nationale de lutte contre la spéculation a abouti à l’arrestation de 12 suspects, par l’Unité des enquêtes économiques et financières relevant de la police judiciaire.

Y. N.