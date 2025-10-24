Tunisie | Le secteur automobile opte pour l’économie circulaire

Le projet Green Forward Industrie (GFI), qui ouvre la voie à l’adoption des pratiques d’économie circulaire dans la chaîne de valeur automobile en Tunisie, a été officiellement lancé lors d’un événement, le 22 octobre 2025 à Tunis.

Ce projet, financé par l’Union européenne (UE), est initié par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi), en collaboration avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), le ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, et le ministère de l’Environnement.

GFI marque une étape décisive dans la transformation industrielle verte de la Tunisie en présentant aux parties prenantes les objectifs du projet : démontrer des modèles commerciaux innovants, économes en ressources et circulaires au sein des petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs de l’automobile, de l’électricité et de l’électronique — des industries vitales pour l’économie d’exportation de la Tunisie.

Réduire, recycler et valoriser

«Dans le secteur industriel, l’économie circulaire n’est pas seulement une option, c’est une opportunité et une nécessité. Elle repose sur un principe simple mais puissant : réduire, recycler et valoriser. En outre, les constructeurs automobiles recyclent intégralement leurs véhicules en fin de vie», a déclaré Afef Chachi Tayari, cheffe de cabinet du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, en rappelant que le secteur automobile en Tunisie compte 300 entreprises, assure 120 000 emplois, contribue à 6% du PIB et représente 3 milliards de dinars d’exportations.

Dans le cadre de ce dialogue, un exercice de cartographie sectorielle a été lancé afin d’identifier les chaînes de valeur présentant le plus grand potentiel de circularité.

Menée par Beyond Solutions, cette cartographie éclairera la sélection de projets pilotes qui seront mis en œuvre début 2026, présentant des modèles commerciaux circulaires qui favorisent la création d’emplois verts et la compétitivité internationale. «Cette initiative témoigne de l’engagement stratégique de l’Onudi dans la région et de notre soutien à la transition verte de la Tunisie», a annoncé Lassaad Ben Hassine, représentant de l’Onudi en Tunisie, tout en expliquant que le projet GFI s’appuie sur les progrès réalisés dans le cadre du programme SwitchMed et tire parti de l’expertise technique de l’Onudi pour «aider les PME tunisiennes à adopter des modèles commerciaux circulaires, à débloquer de nouvelles opportunités d’exportation et renforcer leur position dans les chaînes de valeur mondiales.»

Le projet GFI s’inscrit dans le cadre plus large de l’Initiative Green Forward, un effort régional financé par l’UE et mis en œuvre dans huit pays du sud de la Méditerranée. Il soutient l’adoption de pratiques d’économie circulaire à travers des réformes politiques, le renforcement des capacités institutionnelles et une assistance technique au niveau des PME.

Réduire l’empreinte environnementale

«Avec Green Forward Industrie, nous franchissons une nouvelle étape de notre partenariat stratégique avec la Tunisie. L’Union européenne est fière de soutenir l’adoption de modèles d’économie circulaire dans un secteur aussi clé que l’automobile, dont 80 % des exportations sont destinées au marché de l’UE», a déclaré Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’UE en Tunisie. Et d’ajouter : «Cette initiative vise non seulement à réduire l’empreinte environnementale de l’industrie, mais aussi à renforcer sa compétitivité et donc à créer des emplois verts pour les jeunes et les femmes. La transition verte n’est pas une contrainte : c’est une formidable opportunité de croissance et de prospérité partagée.»

Pour sa part, le secteur privé tunisien exprime sa volonté de jouer un rôle moteur dans cette transition en mobilisant les entreprises et en s’engageant à collaborer avec l’ensemble des partenaires. A ce propos, Slim Ghorbel, membre du bureau exécutif de l’Utica, a déclaré : «Le projet Green Forward Industrie arrive à un moment décisif. Il s’agit non seulement d’une réponse aux enjeux environnementaux, mais aussi d’un levier de croissance, d’emploi et d’attractivité pour notre économie. Au nom du patronat tunisien, je réaffirme notre entière disponibilité à soutenir cette initiative, à mobiliser nos entreprises et à travailler la main dans la main avec nos partenaires nationaux et internationaux pour que la Tunisie devienne un modèle d’économie circulaire dans la région», a affirmé.

