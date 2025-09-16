JCC | Inscriptions aux compétitions : Prolongation des délais

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) annonce que les délais aux compétitions officielles des longs métrages sont prolongées jusqu’au 22 septembre 2025.

Les inscriptions pour la 36e édition des JCC, qui se tiendront du 13 au 20 décembre 2025, se poursuit via le lien dédié.

Rappelons que la même source a également annoncé que les inscriptions aux deux ateliers « Chabaka » et « Takmil » sont aussi prolongées jusqu’au 30 septembre 2025.

« Ne manquez pas cette opportunité et soumettez vos projets de longs métrages documentaires ou de fiction, en cours de développement ou en post-production », ajoutent les organisateurs, sachant que Carthage Pro se tiendra du 15 au 18 décembre