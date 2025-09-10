Marathon Comar | Courir pour une Tunisie plus verte

La 38e édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage approche à grands pas : Rendez-vous le 30 novembre pour vivre une journée qui rassemble la passion du sport, esprit de solidarité et engagement citoyen.

Le compte à rebours est lancé pour l’événement sportif le plus marquant de l’année où sport, passion et solidarité fusionnent pour créer des instants inoubliables, annoncent les organisateurs sous le slogan Plus qu’une course, c’est un engagement : « Courons pour une Tunisie plus verte »

En famille, entre amis ou avec vos collègues, c’est l’occasion parfaite de se dépasser tout en contribuant à une cause essentielle et en soutenant une initiative qui lie le sport à la responsabilité environnementale.

Y. N.