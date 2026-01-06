Projection du film « Sahbek Rajel 2 » (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film « Sahbek Rajel 2 » de Kais Chekir, ce vendredi 9 janvier 2026.

La projection aura lieu à 18h à l’Auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’Institut et en ligne sur son site web urlz.fr/v0El

—- Résumé —-

“Sahbek Rajel 2” suit Azouz et Mehdi dans une nouvelle aventure mêlant action, comédie et romance.

À l’image du premier opus, où ils s’étaient disputé le cœur d’une femme, leur rivalité reprend cette fois autour d’un tout autre enjeu… Leur tempérament explosif et leur goût pour la provocation transforment chaque situation en un duel comique, rythmé par des cascades, des rebondissements et des scènes aussi improbables qu’hilarantes.

Bande-annonce