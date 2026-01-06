Sousse | Inauguration de la Place Garibaldi et de la Rue Victor Hugo

La municipalité de Sousse inaugurera officiellement, le samedi 10 janvier 2026, à 14 heures, la Place Garibaldi et la Rue Victor Hugo, situées dans le quartier historique de Gabadji Grandi, au terme d’un processus de réaménagement urbain participatif.

La cérémonie d’inauguration se tiendra en présence de représentants des autorités nationales et locales, ainsi que de l’ambassadeur de Suisse pour la Tunisie et la Libye, Josef Renggli, et l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Alexandre Bilodeau.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Femmedina, la municipalité de Sousse et Cities Alliance, avec le soutien des coopérations suisse et canadienne en Tunisie.

La transformation de la Place Garibaldi et de la Rue Victor Hugo incarne une nouvelle manière de concevoir l’espace public, fondée sur l’écoute, la participation et l’inclusion.

À travers des ateliers de cocréation, des marches exploratoires de sécurité, des cartographies communautaires et des consultations de proximité, les femmes du quartier, commerçantes, habitantes, artisanes, mères de famille, ont activement contribué à définir les usages, les priorités et l’identité de ces espaces.

Résultat de ce projet : un espace public sécurisé grâce à un éclairage renforcé, accessible à toutes et à tous, y compris les personnes à mobilité réduite. Il promeut l’autonomisation économique des femmes par la valorisation des activités locales, et s’équipe de mobilier urbain adapté, de zones de repos et d’échanges. Conçu comme un lieu de vie, de culture et de convivialité au cœur de la médina, il incarne l’inclusion et le dynamisme communautaire.

Symbole de cohésion sociale et d’inclusion

Longtemps utilisé comme espace de transit ou de stationnement, le site devient aujourd’hui un lieu de rencontre intergénérationnel, un espace de détente pour les familles, et un point de connexion entre la médina et la façade maritime de Sousse.

«Cette place n’est plus un espace que l’on traverse, mais un espace que l’on habite», témoigne une commerçante du quartier ayant participé au processus.

La Place Garibaldi devient ainsi un symbole de dignité, de visibilité et de reconnaissance du rôle des femmes dans la ville, tout en bénéficiant à l’ensemble de la communauté.

L’urbanisme comme levier d’égalité

Mis en œuvre par Cities Alliance, qui est hébergée par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (Unops), le programme Femmedina vise à intégrer systématiquement les besoins des femmes dans la planification urbaine des médinas tunisiennes.

À Sousse, comme à Mahdia, Msaken et Kairouan, le programme démontre qu’un urbanisme participatif et sensible au genre permet de renforcer la qualité de vie, la sécurité, la cohésion sociale et la durabilité des investissements publics.

L’expérience de Gabadji constitue aujourd’hui une référence nationale, appelée à être reproduite dans d’autres villes tunisiennes.