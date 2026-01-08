‘‘Belles de Nuit’’ de Khedija Lemkecher sort en salles

‘‘Nawwar Achiya’’ ou ‘‘Belles de Nuit’’, le premier long métrage de la réalisatrice Khedija Lemkecher, est sorti cette semaine dans les salles tunisiennes. Il raconte une histoire qui entremêle sport, marginalisation urbaine et obsession de l’émigration clandestine vers l’Italie chez les jeunes.

Située à Hay Helal, un quartier populaire de la périphérie de Tunis, l’histoire suit Djo, gérant d’une salle de boxe, usé par la maladie et la désillusion, qui croise le chemin de Yahia, un jeune espoir de la boxe.

Alors que l’entraînement semble lui offrir une lueur d’espoir, le garçon nourrit un tout autre projet : rejoindre illégalement l’Italie en traversant la Méditerranée, à l’instar de nombreux jeunes de son quartier qui rêvent d’une telle évasion.

Le titre fait référence aux fleurs nocturnes qui poussent dans des conditions difficiles et que Yahia aime observer près du lac Séjoumi, un lieu d’attente qui donne au réalisme social du film une dimension plus humaine et plus intime.

‘‘Belles de Nuit’’ est sorti en salles après un parcours en festivals qui a débuté en 2024, lors duquel le film a été présenté en compétition dans des festivals internationaux au Caire, à Agadir, où il a remporté le prix de la meilleure réalisation et celui du meilleur acteur, décerné à Illiès Kadri (Yahia), selon l’agence tunisienne TAP.

La distribution comprend également Younes Megri, Illiès Kadri et Fatma Ben Saïdane.

Née le 16 Janvier 1972 à Tunis, Khedija Lemkecher a étudié le violon au Conservatoire de musique de Tunis avant d’obtenir un diplôme de réalisateur concepteur audiovisuel – section cinéma de l’Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle (Esra, Paris). Elle a commencé sa carrière comme assistante sur plusieurs films, avant de fonder, en 2007, Cercina Films Peoductions avec le cinéaste Moslah Kraïem.

I. B.