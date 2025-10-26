Cinéma | Amel Guellaty remporte l’Etoile d’El-Gouna pour ‘‘D’où vient le vent’’

Le premier long métrage de fiction de la réalisatrice tunisienne Amel Guellaty “Where the Wind Comes From’’ (D’où vient le vent) a remporté l’Étoile d’El-Gouna du meilleur film de fiction arabe. L’annonce a été faite lors de la cérémonie de clôture du festival égyptien, vendredi 24 octobre 2025.

Produit par Asma Chiboub pour Yol Film (Tunisie) et Karim Aïtouna pour Haut les Mains Productions (France), en coproduction avec le Doha Film Institute (Qatar), ce film de 100 minutes réunit dans les deux principaux rôles Eya Bellagha et Slim Baccar.

Présenté dans plusieurs festivals internationaux, notamment Sundance, Rotterdam et La Valette, où il a remporté le Golden Bee Award du meilleur long métrage et le Prix de la meilleure actrice pour Eya Bellagha, “Where the Wind Comes From’’ couronne ce joli parcours avec le prestigieux trophée d’El-Gouna.

Le film raconte l’histoire de deux jeunes Tunisiens, Alyssa (19 ans) et Mehdi (23 ans), qui quittent Tunis pour Djerba pour prendre part à un concours de dessin. Leur voyage devient une occasion de questionner leur propre sentiment de liberté, d’appartenance et de sens de la vie. Se déroulant principalement sur les routes du sud tunisien, ce road movie parle des rêves et des conflits intérieurs des jeunes.

I. B.