A La Marsa | «Peintres européens du XXᵉ siècle en Tunisie»

La Galerie d’art Alexandre Roubtzoff, sise au 12 rue Imam Abou Hanifa, Marsa Plage, présente une exposition consacrée aux «Peintres européens du XXᵉ siècle en Tunisie». Le vernissage est fixé au samedi 31 janvier 2026 à 18 heures et les œuvres resteront exposées jusqu’au 18 février 2026.

Outre le peintre franco-russe Alexandre Roubtzoff (1884–1949), l’exposition propose des œuvres de Natacha Markoff (1911–2008), Maurice Picard (1886–1941), Camille Leroy (1905–1995), Pierre Gourdault (1880–1915), Georges Massa (1917–2013), Léo Nardus (1868–1955), Raymond Feuillatte (1901–1971), Émile Leuze-Hirschfeld (1884–1973), Louise‑Marie Peyer (1897–1975), Lionello Lévy (1921–1992), Émile Compard (1900–1977), Lucien Charles Timsit (1910–2007), André Delacroix (1878–1934), Gaétan Mifsud (1905–1990), Albert Marquet (1875–1947), Félix Guyot‑Guillain (1878–1960), Ernest Guérin (1887–1952), Georges Le Mare (1866–1942) et Robert Hue (1909–1977).

Ces artistes européens ont été profondément séduits par la lumière unique de la Tunisie, par la richesse et la diversité de ses paysages des médinas animées aux ports baignés de soleil, des plages aux scènes de vie quotidienne ainsi que par le mode de vie tunisien, fait de simplicité, de convivialité et d’un rapport direct à la nature. Cette immersion a profondément nourri leur inspiration et a durablement marqué leur langage plastique, donnant naissance à des œuvres sensibles, lumineuses et empreintes d’authenticité.

Les œuvres exposées proviennent de collectionneurs passionnés, qui ont patiemment constitué leurs ensembles au fil des années, guidés par l’amour de l’art, le respect des artistes et un regard averti.

Réunies avec soin et discernement tout au long de leurs vies, ces œuvres forment aujourd’hui un corpus cohérent et rare, offrant un témoignage exceptionnel de la rencontre artistique et humaine entre l’Europe et la Tunisie au XXᵉ siècle, et mettant en lumière le rôle essentiel de la Tunisie comme terre d’inspiration, de création et de dialogue culturel.

L’exposition cherche à partager ce parcours artistique unique et à faire admirer des œuvres qui reflètent la beauté et la richesse culturelle de la Tunisie.