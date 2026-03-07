Les Solistes | Concert de clôture & remise des prix pour les lauréats

Dans le cadre de la 8ᵉ édition du Festival International les Solistes, l’association les Solistes a le plaisir d’organiser le concert de clôture et la cérémonie de remise des Prix.

Le rendez-vous est donné pour le dimanche 29 mars 2026 à 20h30 au Centre culturel de Ben Arous, où un grand concert viendra clôturer cette édition du festival, marquée par la participation d’éminents artistes et pédagogues internationaux venus spécialement soutenir et accompagner les jeunes musiciens.

Après une semaine intensive de Master Classes, Séminaires et Concours internationaux du 23 au 28 mars, ce concert final sera un moment musical unique réunissant de grands artistes de la scène internationale : Gokzel Baktagir – Kanun, Avin Ahmadi – Oud, Daniel Reggan – Chant Lyrique et Ursula Rutimann – Piano, ainsi que les grands chefs internationaux : Nader Abbassi, Lubnan Baalabki et Mehdi Lougraida.

Invité d’honneur du Festival : Marcel Khalifé, annoncent les organisateurs, en adressant leurs sincères remerciements à l’ensemble de leurs partenaires pour leur confiance et leur précieux soutien.

Les billes (Informations & Réservations : 99 996 067) sont disponibles sur Teskerti au siège de l’Association Les Solistes – Mégrine et au Conservatoire Les Solistes – Jardins de Carthage.