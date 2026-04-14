‘‘𝑁𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑒’’ | Hommage américain au cinéma français

Le réalisateur Richard Linklater a décroché le prix de la mise en scène lors de la 51e cérémonie des César pour son film ‘‘𝑁𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑒’’ (2025), une première pour un réalisateur américain, et son œuvre a dominé la soirée en cumulant les récompenses.

Mohamed Sadok Lejri

En tant que passionné de la Nouvelle Vague, j’ai vécu un grand moment de cinéma devant l’œuvre de Richard Linklater. Ce film est une pure merveille pour les amoureux de ce mouvement cinématographique.

J’avoue avoir commencé ce long-métrage avec une certaine méfiance, redoutant d’être déçu comme je l’avais été par le navet d’Hazanavicius (‘‘𝐿𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒’’), mais le résultat est à l’opposé : c’est un vibrant hommage qui m’a procuré un plaisir immense.

Trouble sur le plateau

Le film retrace l’avènement de la Nouvelle Vague en s’appuyant sur l’histoire de la genèse d’‘‘A bout de souffle’’. Dans le Paris de la fin des années 1950, une génération de brillants critiques officiant aux Cahiers du Cinéma aspire à passer derrière la caméra. L’éclatant triomphe des ‘‘𝑄𝑢𝑎𝑡𝑟𝑒 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑠 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑠’’ de François Truffaut au Festival de Cannes en 1959 agit comme un catalyseur. Jean-Luc Godard parvient alors à convaincre l’excentrique producteur Georges de Beauregard de financer son projet. Il s’entoure du jeune Jean-Paul Belmondo et de Jean Seberg, nouvelle égérie d’Otto Preminger, pour réaliser ‘‘A bout de souffle’’.

Toutefois, l’approche révolutionnaire et les méthodes iconoclastes de Jean-Luc Godard sèment le trouble sur le plateau, provoquant l’exaspération de son équipe et la fureur de son producteur.

Drôle sans forcer le trait

Le soin du casting est un régal pour les initiés. Le choix d’acteurs souvent méconnus, dont la ressemblance avec les figures marquantes de cette époque est frappante, renforce cette impression de voyage dans le temps. L’on y retrouve toute la liberté et l’audace caractéristiques de la Nouvelle Vague. Mention spéciale à Guillaume Malbeck qui incarne un Jean-Luc Godard bluffant de réalisme. En effet, son élocution, ses mimiques, sa gestuelle, la précision de ses aphorismes et de ses citations rendent le film d’autant plus délectable.

Le film parvient à être drôle sans forcer le trait, et nostalgique sans jamais sombrer dans le vague à l’âme.

En effet, l’œuvre de Linklater cultive une nostalgie sans tristesse et conjugue l’originalité personnelle avec les codes emblématiques du style godardien.

Ce long-métrage propose une création assez originale tout en respectant les marqueurs identitaires du cinéma de la Nouvelle Vague godardienne. Bref, c’est un voyage dans le temps qui parvient à retranscrire l’essence même de la Nouvelle Vague. C’est, sans conteste, la plus magnifique preuve d’amour cinématographique jamais dédiée à la Nouvelle Vague française.

Il est regrettable qu’un réalisateur américain né au Texas rappelle aux Français la splendeur de la Nouvelle Vague, quel dommage de constater que l’hommage le plus vibrant à la Nouvelle Vague vienne de Richard Linklater plutôt que d’un réalisateur français ! Malgré ce léger bémol, au-delà de ces quelques regrets, une seule chose compte : la beauté de cet œuvre qui est tout bonnement un cadeau inestimable pour tout passionné de la Nouvelle Vague.

Magnifique !