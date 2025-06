Rencontre à Paris sur la géopolitique et des résistances au Maghreb

La première rencontre du Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) autour de la géopolitique et des résistances au Maghreb, se tient ce samedi 14 juin 2025 de 15h à 18h à la Maison des associations, au 2 rue Claude Bernard, 93100 Montreuil, à Paris.

Cette rencontre est organisée par le groupe informel de réflexion sur «Géopolitique et résistances» créé au sein du CRLDHT, qui se réunira, de manière régulière, pour analyser les dynamiques régionales, en lien avec les réalités politiques, économiques et sociales des pays du Maghreb.

La première rencontre verra la participation de Fouad Abdelmoumni (président du CRLDHT), Michaël Ayari (chercheur associé à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman, Ireman), Ali Bensaad (géographe, enseignant-chercheur à l’Iremam/CNRS) et la chercheure Khadija Mohsen-Finan.