Tunisie : la BCT reporte l’appel d’offres pour l’acquisition d’un ERP et d’un SIRH

L’appel d’offres national portant acquisition par la Banque centrale de Tunisie (BCT) d’un progiciel de gestion intégré (ERP) et d’un système d’information en ressources humaines (SIRH) est prorogé du 20 janvier 2023 au 3 février 2023.

L’appel d’offres portant la référence 2022/12 concerne l’acquisition de 2 solutions On Premise en un lot unique, composé d’un ERP et d’un SIRH, pour renforcer le système d’information de la BCT et concrétiser ses orientations stratégiques.

Conformément au cahier des charges, le marché consiste en l’acquisition, l’installation, la configuration, la mise en service, la formation et la maintenance des composantes de ces 2 solutions, qui doivent être complètes, opérationnelles et compatibles avec l’infrastructure existante.

Il est convenu que les soumissionnaires doivent participer à la totalité du marché, composé des 2 solutions citées.

Les offres comportant le volet administratif, technique et financier doivent parvenir à la BCT au nom du Secrétariat permanent des marchés, au plus tard le 20 janvier 2023 à 15:30.

Source : BCT