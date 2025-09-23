BCT | Mise en circulation d’un nouveau billet de 50 dinars (type 2022)

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncé, ce mardi 23 septembre 2025, la mise en circulation d’un nouveau billet de 50 dinars (type 2022) .

Ce nouveau billet conserve les mêmes motifs, caractéristiques et éléments de sécurité que ceux du billet de 50 dinars de même type actuellement en circulation, à l’exception de la date d’émission, remplacée par « 25-07-2025 » au lieu de « 20-03-2022 », et imprimée en caractères de taille supérieure.

Le nouveau billet porte par ailleurs les signatures du Gouverneur de la Banque Centrale Fethi Zouhaier Nouri et du Vice-Gouverneur Mourad Abdessalem.