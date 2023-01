Seuls les Tunisiens peuvent sauver la Tunisie

L’obstacle numéro un à la démocratie en Tunisie n’est pas Saïed, ni même les institutions autocratiques encore incomplètes qu’il a créées; c’est l’éloignement des Tunisiens ordinaires de l’État, de toute idée de politique formelle et d’une élite politique largement méprisée.

Par Daniel Brumberg *

Et si un aspirant autocrate organisait une élection et que presque personne ne se présentait ? Cette question occupe une place prépondérante après les élections législatives tunisiennes du 17 décembre 2022.

La commission électorale du pays admettant que pas plus de 11% des électeurs inscrits ont voté – et il n’y a guère de raison de s’attendre à ce que ces chiffres augmentent beaucoup plus pour le second tour des élections prévu pour le 20 janvier – il est tentant de conclure que pour le président tunisien Kaïs Saïed, l’élection a été un fiasco.

Après tout, ce résultat, le pire résultat de toute élection depuis que la Tunisie a entamé sa transition désormais interrompue après le soulèvement de 2011, a confirmé les sentiments des électeurs éloignés du pays, dont l’un a affirmé avant le vote : «Je ne participerai pas… les élections sont truquées, et le parlement sera un corps sans pouvoirs.»

Une étrange élection

C’était certainement une étrange élection. Bien que certains aient qualifié le vote de nouvelle étape dans la consolidation du pouvoir quasi absolu de Saïed, il est loin d’être clair s’il a la moindre idée de ce à quoi ressemblerait un pouvoir aussi étendu.

La plupart des autocrates travailleraient pour s’assurer qu’après avoir rédigé une nouvelle constitution qui conçoit un parlement servant de simple complément au président, un nombre respectable d’électeurs serait encouragé ou poussé à se présenter pour élire les nouveaux membres du parlement. Cela aurait nécessité une machine politique; mais aucun appareil de ce type n’a été mis en place et il semble qu’il n’est pas prévu de le faire à l’avenir.

Cela étant, la décision des partis d’opposition du pays de boycotter les élections a peut-être été motivée par des considérations allant au-delà de leur désir de ne pas légitimer un parlement irresponsable et une loi électorale qui a effectivement interdit les partis politiques. Car, en fait, il est possible que de nombreux électeurs soient encore restés chez eux même si chaque parti présentait des candidats en les faisant se présenter comme des «indépendants».

L’obstacle numéro un à la démocratie en Tunisie n’est pas Saïed, ni même les institutions autocratiques encore incomplètes qu’il a créées; c’est l’éloignement des Tunisiens ordinaires de l’État, de toute idée de politique formelle et d’une élite politique largement méprisée.

Alors que de nombreux observateurs ont soutenu que l’élection du 17 décembre était une humiliation pour Saïed, il n’est pas évident qu’il s’en souciait vraiment beaucoup, ou qu’il ait subi un sentiment de défaite qui a en quelque sorte crevé son ego considérable. Saïed n’a pas réussi à mobiliser ses partisans supposés et s’est également envolé pour Riyad la semaine précédant les élections pour rejoindre un sommet entre la Chine et les États arabes, puis s’est rendu à Washington DC pour le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique.

Ce n’était pas la première fois qu’un autocrate ambitieux tentait de renforcer son autorité chez lui en se pavanant avec d’autres dirigeants sur la scène internationale. Mais il est également possible que Saïed ait cru qu’un faible taux de participation ne ferait qu’illustrer le mépris du peuple pour la démocratie représentative à l’occidentale. Ainsi, même si le second tour de scrutin ne produit pas une plus grande participation, Saïed pourrait toujours défendre son image de leader non corrompu qui parle finalement pour un autre type de politique, celle qui est en phase avec les masses.

Qu’est-ce qui se passe dans la tête de Saïed ?

Le problème est que nous avons peu ou pas d’idée de ce qui se passe dans la tête de Saïed. Il fait preuve d’un mélange étrange, quoique peut-être utile, de machiavélisme et de rousseauisme néo-utopique. Le premier peut être vu dans sa manipulation des conflits identitaires opposant les dirigeants laïcs et islamistes, tandis que le second est visible dans son utilisation de thèmes religieux et culturellement conservateurs simples pour inspirer le soutien dans les zones rurales, alors même qu’il défend un parti-pris politique radical. Cette forme de populisme semble dominée par une forme de pensée magique dissociée des faits concrets, dont le plus crucial est l’effondrement de l’économie tunisienne.

En effet, les observateurs pourraient être pardonnés de supposer qu’avec une réunion imminente du conseil d’administration du FMI – dont le feu vert est nécessaire pour émettre un nouveau prêt de 1,9 milliard de dollars pour la Tunisie – Saied avait toutes les raisons de prendre les élections du 17 décembre au sérieux. Son incapacité à le faire, ou peut-être son incapacité à présenter une stratégie économique convaincante, a poussé le FMI à reporter la réunion à un moment crucial pour la Tunisie.

Les sombres faits parlent d’eux-mêmes : l’inflation a grimpé à 9,1%, le chômage est à 18% et les investisseurs étrangers fuient. Cet exode comprend Novartis, Bayer et GlaxoSmithKline, ainsi que Royal Dutch Shell, dont les opérations fournissent 40% de la production nationale de gaz naturel du pays.

Et pourtant, lorsque Saïed était à Washington et que des responsables de l’administration et des membres du comité de rédaction du Washington Post lui ont demandé quelles mesures il envisage pour l’économie, il aurait fourni peu de détails, tout en affirmant qu’il aiderait les petites entreprises et lutterait contre le chômage.

Quant à ses plans pour les mois à venir, Saïed tente de faire preuve d’optimisme, insistant sur le fait que le prochain tour de scrutin démontrera l’engagement du peuple envers son projet. Mais quel est ce projet ? Le nouveau parlement, tel qu’il est, sera chargé d’adopter une législation pour créer une nouvelle deuxième assemblée régionale. Si cet organe proposé s’accorde avec la vision populiste de Saïed d’une démocratie «dirigée par le peuple», personne (y compris peut-être le président) ne semble savoir comment cela fonctionnera réellement. Saïed est comme un chef pompier qui fait face à un incendie menaçant de brûler la maison, mais qui rejette l’eau et les camions au profit d’un engin anti-incendie qui n’existe que dans sa tête.

La psychologie de Saïed est un problème pour son propre gouvernement. La première ministre Najla Bouden aurait fait des efforts pour pousser à la restructuration des entreprises publiques. Mais Saïed ne semble pas du tout intéressé ni même favorable. Il peut supposer que sa meilleure option est de laisser Bouden prendre la responsabilité de toute réaction violente contre les mesures d’austérité. Mais comme le suggère le report de la réunion du FMI, sans l’engagement clair de Saïed envers l’accord du fonds et un plan politique réaliste pour le soutenir, il n’y a aucune raison de supposer que la Première ministre a une marge de manœuvre.

Élite et politique populaire : surmonter les clivages

On pourrait dire que le problème de Saïed est une abondance plutôt qu’un manque d’imagination. Compte tenu de ses limites, les espoirs de soulager la Tunisie de ses ennuis reposeront sur deux choses. Premièrement, sur la capacité et la volonté des dirigeants politiques de créer une alternative organisée en dehors ou en parallèle de tout type de parlement qui émergera dans les mois à venir. Et deuxièmement, sur la capacité d’une telle alternative organisée et de ses dirigeants à rassembler un véritable soutien populaire.

Plusieurs obstacles s’opposent à l’obtention de ces résultats. L’un est la persistance des tensions entre les dirigeants politiques islamistes et laïcs. Les principales organisations d’opposition, dont la plus importante est le Front de salut national, comptent des membres de tous les principaux partis du pays, y compris le parti islamiste Ennahdha. Mais la polarisation idéologique perdure, comme cela a été démontré lors d’un événement du 22 novembre avec l’ancien président tunisien Moncef Marzouki à Washington, au cours duquel ce dernier a imputé les malheurs actuels de la Tunisie à Ennahdha.

Bien que Marzouki vive en exil et soit largement considéré comme non pertinent à la fois par la population et l’élite politique, son jugement franc (bien que peut-être injuste) reflète un sentiment qui est toujours fortement ressenti par les politiciens et les intellectuels «modernistes». L’utilisation croissante de la répression par Saïed a produit une convergence tactique des esprits entre les dirigeants de l’opposition sur leur demande commune à la fois de sa démission et le rétablissement du parlement précédent. Et pourtant, il y a peu d’amour perdu quand il s’agit d’Ennahdha.

Ainsi, la récente arrestation de l’ancien Premier ministre Ali Laarayedh sur des accusations de «terrorisme» probablement fabriquées de toutes pièces, a suscité peu de protestations de la part des dirigeants laïcs. Au contraire, une manifestation peu suivie le 23 décembre devant le ministère de la Justice, organisée et dirigée par des dirigeants d’Ennahdha, a souligné l’isolement du parti.

Quant à la population au sens large, les commentaires de Marzouki donnent à nouveau un aperçu. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’escalade de la crise en Tunisie n’avait pas provoqué un mouvement de protestation à l’échelle nationale, mais avait plutôt produit une «démobilisation du peuple», l’ancien président a semblé décontenancé. Il y a eu, a noté Marzouki, des manifestations qui ont amené des milliers de personnes dans les rues de Tunis. Mais sa réponse n’a pas été convaincante, ne serait-ce que parce que la mobilisation de ce nombre de gens dans une zone urbaine vaste et fortement peuplée n’indique guère un mouvement massif qui pourrait attirer l’attention de Saïed ou inciter l’armée et la police à renoncer à le permettre.

L’absence de ce type de mouvement peut être en partie attribuée à l’épuisement des citoyens dans le contexte d’une crise économique qui a sapé l’énergie et l’attention des pauvres ainsi qu’une classe moyenne affaiblie. Mais finalement, le plus gros problème est que la plupart des Tunisiens ne croient pas que les institutions politiques mises en place en 2014 aient la moindre crédibilité. De tels sentiments remettent en question les tentatives de tirer des conclusions hâtives sur les élections du 17 décembre.

Les détracteurs de Saïed affirment que le taux de participation de 11% a indiqué un vote de protestation visant le président. Mais l’idée que le scrutin a été «boycotté» semble simpliste, ne serait-ce que parce qu’en l’absence de sondage de ceux qui n’ont pas voté, il est raisonnable de supposer qu’une multitude de motifs ont poussé les électeurs à rester chez eux.

Le dégoût massif pour la politique formelle était probablement un facteur majeur. Mais c’était aussi celui qui a des implications contradictoires pour Saïed. Il aurait été ravi que ses partisans aient voté en grand nombre. Pourtant, comme indiqué ci-dessus, il pourrait également pointer le manque de participation comme un signe que de nombreux Tunisiens partagent sa quête d’un autre type de politique. Le fait qu’il n’ait pas indiqué ce qu’une telle politique inclurait peut être moins important que la conviction de ce qui semble être un nombre considérable de Tunisiens au nom desquels Saïed parle.

L’UGTT et les perspectives d’un nouveau dialogue national

Depuis le début de la prise de pouvoir de Saïed, une scène politique dans l’impasse attend la décision de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) de rompre définitivement avec le président.

L’UGTT étant la seule instance nationale ayant la capacité de mobilisation de masse, son repli a privé l’opposition de l’allié dont elle avait besoin pour faire pression sur Saïed. Cette impasse a peut-être été levée le 20 décembre, lorsque le président de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré : «Nous ne vous laisserons pas [Saied] jouer avec le pays… Si vous ne comprenez pas le message, le peuple dira son mot par la lutte pacifique.»

De plus, l’UGTT a maintenant exigé que le second tour des élections soit reporté pour «éviter le chaos». Mais au-delà de ces revendications, le syndicat doit encore décider comment déployer son réseau national de bureaux et de dirigeants locaux. Une grève nationale serait une option, mais ne donnerait pas nécessairement au syndicat le pouvoir de façonner, et encore moins de diriger, la lutte politique en gestation.

Un scénario que les dirigeants de l’UGTT semblent désormais envisager est de faire pression pour un nouveau dialogue national. Mais Taboubi fait face à de nombreux obstacles. Il ne jouit pas du prestige et de la légitimité de son prédécesseur, Houcine Abbasi. En effet, après que ses alliés ont modifié le règlement intérieur du syndicat au début de 2022 pour lui permettre de briguer un troisième mandat, la réputation de Taboubi en tant que bâtisseur de consensus a pris un coup majeur.

De plus, l’hostilité de l’UGTT envers Ennahda – sans parler de l’antipathie tunisienne généralisée envers les islamistes – pourrait inciter le syndicat à exclure Ennahdha du dialogue. Pour les partisans d’Ennahda, et pour le Front de salut national également, une telle étape de division serait un échec.

Saïed s’opposera sûrement à toute tentative de raviver le rôle d’arbitre d’un véritable dialogue national de l’UGTT en 2014, par opposition au genre de faux dialogue que le président a orchestré au début de 2022. En bref, le chemin à parcourir pour que Taboubi crée et dirige un dialogue national viable est tendu.

Quelle influence pour l’administration Biden ?

Pourtant, si les consultations actuelles de Taboubi avec divers partis politiques et groupes de la société civile prennent de l’ampleur, elles pourraient donner aux États-Unis une chance d’encourager une voie à suivre, venue de l’intérieur de la Tunisie. Mais ce ne sera pas facile.

Avant le vote du 17 décembre, l’administration Biden a tenté de faire part de ses inquiétudes concernant les actions antidémocratiques de Saïed. Le secrétaire d’État Anthony Blinken n’a pas hésité à rappeler «l’engagement profond des États-Unis envers la démocratie tunisienne et le soutien aux aspirations du peuple tunisien à un avenir démocratique et prospère».

Pour sa part, Saïed a proposé un examen bizarre des constitutions américaine et tunisienne, tout en affirmant que sa rédaction d’une nouvelle constitution cette année était nécessaire parce que la Constitution tunisienne de 2014 était «sur mesure» pour un groupe spécifique. Lors de sa rencontre ultérieure avec le comité de rédaction du Washington Post, il a rendu explicite ce message complotiste en disant : «Il y a tellement d’ennemis de la démocratie en Tunisie qui veulent tout faire pour torpiller la vie démocratique et sociale du pays de l’intérieur.»

La paranoïa de Saïed compliquera tout effort potentiel des États-Unis pour soutenir un processus de réconciliation intérieure sans donner l’impression de tordre les bras d’une manière qui fait le jeu de Saïed. Atteindre ce sweet spot peut finalement être impossible. Mais cela vaut la peine d’essayer, d’autant plus que l’approche conflictuelle prônée par certains analystes et anciens diplomates américains pourrait saper les efforts encore fragiles pour forger un dialogue national.

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux peuvent et doivent aider. Mais finalement, seuls les Tunisiens peuvent sauver la Tunisie.

* Chercheur boursier principal non résident de l’Arab Center Washington DC.