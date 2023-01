La Banque centrale de Tunisie et les déclarations des billets de banque étrangers

La Banque centrale de Tunisie (BCT), en collaboration avec la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), organise, à son siège à Tunis, le mardi 19 janvier 2023, un séminaire sur les déclarations des billets de banque étrangers à l’intention des banques et de la Poste Tunisienne.

Le séminaire vise à présenter les principales dispositions règlementaires (Circulaire n° 2012-11 du 08/8/2012); clarifier le processus de déclaration des opérations sur les billets de banque étrangers (BBE); les principaux problèmes et les modalités de résolution; et exposer et discuter des risques des déclarations sur les BBE.

La population ciblée pour assister à ce séminaire sont les agents des banques tunisiennes et de la Poste Tunisienne, essentiellement les représentants IT, les responsables métier et/ou en relation avec les déclarations des opérations sur BBE via le Système d’échange des données (SED), et les représentants en conformité.

A. M.