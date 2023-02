Le tweet de Zemmour après les déclarations de Saïed sur l’immigration subsaharienne en Tunisie

Eric Zemmour polémiste d’extrême droite et candidat malheureux à l’élection présidentielle française 2022 (éliminé dès le 1er tour du scrutin) a publié un tweet pour commenter les déclarations du président de la république Kaïs Saïed sur l’immigration subsaharienne en Tunisie, hier, lors d’un Conseil de sécurité nationale qu’il a présidé.

Kaïs Saïed a appelé, hier mardi 22 février 2023, à des «mesures urgentes» contre l’immigration clandestine de Subsahariens en Tunisie, tout en affirmant que cette situation est «anormale», et que leur présence était source de «violence et de crimes». Il a également affirmé qu’il existe un «arrangement criminel conclu depuis le début de ce siècle pour modifier la structure démographique de la Tunisie» et que des parties ont reçu d’importantes sommes d’argent après 2011 pour installer des migrants irréguliers d’Afrique subsaharienne en Tunisie»…

Eric Zemmour qui a fait de l’immigration et de la théorie complotiste d’un remplacement des populations européennes par une population d’origine étrangère ses chevaux de bataille durant la dernière campagne électorale, n’a pas manqué de réagir au déclarations de Kaïs Saïed via un tweet :

«Les pays du Maghreb eux-mêmes commencent à sonner l’alarme face au déferlement migratoire. Ici, c’est la Tunisie qui veut prendre des mesures urgentes pour protéger son peuple. Qu’attendons-nous pour lutter contre le Grand Remplacement ?»

En France, Eric Zemmour qui a déjà été condamné pour injure à caractère raciste, sera rejugé pour une violente critique contre l’islam et l’immigration prononcée en 2019, sa relaxe prononcée en septembre 2021, vient en effet d’être annulée hier par la Cour de cassation qui a ordonné un nouveau procès devant la cour d’appel de Paris

En Tunisie, alors qu’une campagne contre les Subsahariens est menée sur les réseaux sociaux, Kaïs Saïed a appelé, hier, à des actions à tous les niveaux diplomatiques, sécuritaires et militaires, et à une application stricte de la loi relative au statut des étrangers en Tunisie et au franchissement illégal de la frontière.

Il a toutefois rappelé, lors de son discours, que la Tunisie est fière de son appartenance africaine, car elle est l’un des pays fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine, et a soutenu de nombreux peuples dans leur lutte pour la libération et l’indépendance….

Y. N.